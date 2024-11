El Pla Nacional de la Joventut es posarà en marxa a partir del gener

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pla Nacional de la Joventut (PNJ) 2025-2028 ja està disponible i aviat es començarà a treballar en tots els vuit eixos que comprenen l'estratègia per "fomentar i facilitat, i sobretot acompanyar en aquest procés tan important pels joves com és l'emancipació", segons ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació. A banda d'aquest primer objectiu, també es vol crear un entorn d'oportunitats que afavoreixi el desenvolupament del jovent i tenir la seva participació activa amb el Fòrum Nacional de la Joventut. Així mateix, abans de poder començar els treballs d'implementació dels eixos, des del ministeri de Joventut, així com des del departament de Joventut de les set corporacions comunals i altres agents implicats, s'iniciarà durant el gener del 2025 amb l'eix vuit, encarregat del model organitzatiu de totes les parts.

El PNJ es va començar a desenvolupar durant la passada legislatura i el nou ministeri de Joventut ha estat l'encarregat de reprendre les accions ja obertes per acabar-les de definir. “Era necessari disposar d’una eina per abordar les qüestions rellevants i les necessitats específiques dels joves del país. I calia treballar-la conjuntament i transversalment entre el Govern, els comuns, el Fòrum de la Joventut d’Andorra i l’associació Carnet Jove Andorra per crear un marc estratègic que orienti les futures polítiques en matèria de joventut”, ha assegurat Bonell.

De fet, la redacció del Pla nacional de joventut s’ha fet a través d’un procés participatiu, organitzat a través de grups de discussió, els quals han estat formats per persones de l’àmbit de la política i professionals de l'administració general i dels comuns. A més, també s’ha comptat amb l’expertesa del Consell d’Europa per a l’elaboració del PNJ i de l’assessorament de la Fundació Marianao. Aquests han quedat distribuïts de la següent manera: Eix u, Empoderament i participació juvenil; Eix dos, Drets socials, ambientals i digitals; Eix tres, Salut mental i qualitat de vida; Eix quatre, Cultura, esports i lleure; Eix cinc, Educació; Eix sis, Emancipació; Eix set, Cohesió social; i Eix vuit, Model organitzatiu i de coordinació de les polítiques de joventut. En total, els eixos recullen vuit reptes claus i 35 objectius.

Segons ha mencionat Cabanes, els objectius es poden dividir en dues categories: una més tècnica a desenvolupar des de les administracions públiques, i una altra la qual es treballarà amb el jovent nacional perquè ells puguin "desenvolupar accions i participar en la presa de decisions". En aquesta línia, la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha asseverat que entra en una de les línies estratègiques del PNJ per donar recursos per "crear un entorn d'oportunitats per afavorir el desenvolupament integral de la societat". Com s'ha esmentat prèviament, la primera acció a treballar serà l'eix vuit, el qual correspon a l'organització integra de tots els agents implicats (departaments de Joventut dels set comuns, el ministeri de Joventut, el Fòrum Nacional de la Joventut i els participants del Carnet Jove d'Andorra) per garantir el bon funcionament i treball dels eixos restants.

El PNJ també respon a l’encomana de l’Acord de joventut, aprovat per unanimitat pel Consell General la legislatura passada, d’elaborar una diagnosi sobre la situació de la joventut a Andorra amb l’objectiu d’actualitzar l’estratègia i el marc normatiu vigent. De fet, el PNJ també inclou l’elaboració d’una nova Llei de joventut, que està previst que es pugui aprovar durant aquesta legislatura, segons ha indicat Bonell.

Presentacions del PNJ



L'acte de presentació del Pla a escala nacional es durà a terme dissabte 30 a la Sala de festes d'Encamp a partir de les 19.30 hores. La celebració estarà conduïda per Safreig i hi haurà l'actuació de grups andorrans i catalans com Rokyo, Els Senyora, les SnowGirls i Lildami. A banda, s'ha mencionat que es vol fer una presentació oficial al Consell d'Europa, prevista el febrer del 2025, però sense data oficial confirmada.

Resposta del Fòrum



Minuts després de la finalització de la roda de premsa de presentació del PNJ, el Fòrum Nacional de la Joventut ha realitzat un comunicat manifestant el seu acord i suport amb el Pla. Segons han declarat, aquest "és un pas significatiu per abordar les necessitats i inquietuds de la joventut andorrana".

Altrament, el Fòrum ha recordat que, tot i que el Pla dota d'un contingut "engrescador i positiu", troben essencial poder respectar el model de treball col·laboratiu durant tot el procés i ha lamentat que no hagi estat validat per part de la Taula Permanent de Joventut abans de la presentació.