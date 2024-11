Myandbank suma 19.800 clients i 175 milions gestionats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Myandbank, el banc 100% digital d'Andbank, compleix avui dos anys amb unes xifres de 19.800 clients i és de 175 milions d'euros i 1.800 carteres gestionades, el que suposa que ha duplicat el volum de negoci respecte a l'any anterior, segons informa en un comunicat. L'entitat destaca que "s'ha posicionat com a pionera en la democratització de productes d'estalvi i d'inversió ampliant les seves carteres a sis perfils de risc per invertir a partir de 150 euros". I afegeixen que té una gamma continua d'ofertes de dipòsits, com ara el del 3% amb una bonificació a 3 o 6 mesos disponible fins a final d'any.

Myandbank explica que des del llançament ha abonat més d'1,4 milions d'euros amb el compte remunerat al 2% i amb la campanya anomenada 'Inverteix mentre gastes' que retorna el 3% de les compres que es fan amb la targeta a tothom que tingui una cartera automatitzada. I remarquen que ha permès la reinversió de més de 66.000 euros i més de 1.800 clients han contractat les carteres gestionades, "que han obtingut altes rendibilitats".