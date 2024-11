Montaner sosté que la llei òmnibus “compromet els drets fonamentals de la propietat privada”

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, ha defensat la presentació de l’esmena a la totalitat del seu grup parlamentari a la llei òmnibus al·legant que la norma “compromet els drets fonamentals de la propietat privada”. Montaner ha demanat “el retorn del text al Govern” amb la intenció d’aconseguir una reformulació, ja que, segons la consellera, el projecte de llei de creixement sostenible i dret a l’habitatge “introdueix mesures que representen un intervencionisme mai vist a Andorra” i “posa en risc l’economia andorrana”. “El projecte de llei inclou mesures desproporcionades com ara la cessió obligatòria dels pisos buits, la qual cosa vulnera la propietat privada i generarà inseguretat jurídica”, ha expressat Montaner, que ha augurat “desconfiança” del mercat privat i una consegüent “reducció de l’oferta d’habitatge”. La líder d’Andorra Endavant ha reclamat “unir els ciutadans i no dividir la societat” i “reconduir el mercat de manera suau”. “Cal agafar el toro per les banyes, però sense arrencar les banyes”, ha resumit.

Per al cap de Govern, Xavier Espot, la presentació de l’esmena d’Andorra Endavant i la d’altres grups de l’oposició és una manera de “desgastar” el Govern. Per a Espot, la llei òmnibus és “ambiciosa i realista”, un pas per “avançar cap a un creixement més sostenible amb politíques respectuoses amb el nostre entorn”. El cap de Govern ha considerat l’esmena a la totalitat d’Andorra Endavant com un “error polític”.