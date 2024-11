Les dues cares de Ciutadans

Publicat per Joan Ramon Baiges Verificat per Creat: Actualitzat:

Ciutadans Compromesos havia de donar una resposta a final de mes. Dimarts a la nit va celebrar l’assemblea que va permetre donar forma a la contesta esperada pels socis a la majoria, Demòcrates per Andorra. CC, com una moneda, mostra dues cares respecte a Europa: la que donen els càrrecs electes i la del partit, que presumiblement té al darrere consignes dels barons –noms de pes– que mai han amagat la disconformitat amb l’acord. Dues cares que permeten a CC acontentar tothom, el Govern i els militants i simpatitzants, que veuen Europa més lluny. Algú ja havia definit els massanencs com el nucli dur dins de la majoria que dona suport al Govern pel que fa a aquest debat tan intens.