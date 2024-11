La intel·ligència artificial centra el Fòrum de l’Empresa Familiar que se celebra demà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha escollit la intel·ligència artificial com a temàtica per al vint-i-dosè Fòrum de l’EFA, que tindrà lloc demà a l’Sport Hotel Village. L’entitat ha decidit aquest tema per mostrar com aquesta tecnologia pot ajudar les empreses familiars. Durant tot el dia s’impartiran diverses conferències i debats a càrrec de diferents experts en la matèria i, abans de dinar, el president de l’EFA farà el tradicional discurs de clausura del fòrum. Després d’això serà el cap de Govern, Xavier Espot, qui adreçarà unes paraules als assistents en l’esdeveniment.

“Les empreses o es van adaptant en digitalització i en intel·ligència artificial o es quedaran molt enrere”, va afirmar el president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol, el dia de la presentació del fòrum. “Tothom està veient els canvis i és el moment idoni de parlar-ne, sense oblidar la part ètica”, va afegir el responsable de l’EFA. L’objectiu és mostrar com aquesta tecnologia “pot ajudar l’empresa familiar”, però també tindrà una mirada posada “en els seus riscos”, va esmentar Armengol.

La proposta arrencarà a les nou del matí amb una ponència del secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que explicarà què s’està fent tant al país com a Europa amb la IA. Pels volts de dos quarts de deu començarà un primer bloc amb dues conferències i una taula rodona amb l’objectiu de reflexionar sobre si la intel·ligència artificial serà capaç de superar la intel·ligència biològica en el futur. Cap a quarts de dotze començarà un segon bloc, que en aquest cas posarà èmfasi en l’ètica i l’evolució que pot tenir aquesta eina tecnològica. Per acabar la jornada hi haurà una entrevista al copresident del Grup Barceló, Simón Pedro Barceló. La intel·ligència artificial és un repte global i des de l’associació volen que cadascuna de les companyies que formen part d’aquesta entitat converteixin “cada repte que es trobin en una oportunitat de negoci”.