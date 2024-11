Un equip poc preparat per a l’acord

L’excap de Govern i membre del pacte d’estat per a l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), Jaume Bartumeu, va afirmar ahir al matí en roda de premsa que el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, “i el seu equip no tenen la preparació tècnica ni l’experiència política suficients per gestionar” l’aplicació de l’acord.

L’excap també va lamentar, entre altres coses, que el text no resolgui la via d’accés per al sistema financer andorrà al prestador d’última instància i als mecanismes europeus de liquiditat i va carregar contra l’executiu per no haver negociat aquesta qüestió des del primer moment amb Espanya i França.

Tot i les crítiques al Govern, Bartumeu va remarcar que cal donar suport al pacte perquè Europa “és una necessitat per al desenvolupament econòmic del país”, i va assegurar que els que defensen el no per “tornar a negociar més endavant” plantegen “una hipòtesi irrealista i inviable”.

Bartumeu va fer aquestes reflexions unes hores abans de la presentació, al vespre a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, del nou quadern del Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (Ceres), titulat, justament, Europa no és una opció, és una necessitat. Andorra en el camí de l’associació. El treball, encarregat a la consultora barcelonina Tracis, analitza les “mancances” principals de l’acord.

Un altre punt que l’informe assenyala com a problemàtic és, segons va exposar Bartumeu, el fet que el Govern no ha encarregat estudis sobre el possible impacte de la retirada dels aranzels als productes agrícoles. L’excap també va alertar que no s’ha previst que el Govern espanyol pressionarà l’andorrà per ampliar les prestacions laborals, aspecte que l’acord “no tracta”. Pel que fa al sector farmacèutic, va apuntar que els productes provinents de Suïssa o dels Estats Units quedaran sotmesos a un control europeu, fet que provocarà una “una pèrdua d’ingressos”.