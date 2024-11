Detingut un jove de 18 anys per robar tres vehicles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vehicles estacionats en aparcaments privats, que estaven oberts i en la majoria dels casos amb les claus posades. Aquests cotxes són els que han estat objecte dels furts que van portar a l'arrest d'un jove de 18 anys ahir al matí a Encamp. La policia destaca que se'l vincula "almenys" al robatori de tres vehicles, tot i que els investigadors sospiten que podria estar relacionat amb un quart. I ressalta que el noi no té carnet de conduir i ja va ser investigat per delictes similars quan era menor. Les causes estan judicialitzades des de principis d'aquest any.

El cos de seguretat indica que la primera denúncia es va rebre al setembre i que el noi actuava de nit i de matinada buscant a aparcaments interiors i exteriors. Una de les sostraccions correspon a un totterreny a principis de novembre i va acabar abandonant-lo després de patir un accident a la Massana. La policia assenyala que en el moment del sinistre el jove anava acompanyat d'altres persones.

La detenció es va fer després d'escorcollar amb autorització judicial el seu domicili, on els agents van trobar "indicis que l'implicarien en els furts, aixó com els retrovisors d'un altre vehicle". La desaparició d'aquest també havia estat denunciada i la investigació continua oberta.

El valor dels vehicles furtats, que han estat recuperats pels propietaris, supera els 11.500 euros i la reparació del totterreny ascendeix a més de 30.000 euros, segons detalla la policia, afegint que al perjudici cal sumar 900 euros d'altres despeses.