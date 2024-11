Detingut un home de 34 anys per una agressió sexual

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 34 anys va ser detingut per una presumpta agressió sexual la matinada de dilluns passat. Els fets van tenir lloc a la casa d’un conegut on s’havien reunit diverses persones, segons ha fet públic la policia, i l’arrest es va produir després que la dona interposés una denúncia. Quan el cos va procedir a controlar l’home, el van trobar en possessió d’una petita bossa de plàstic amb restes de cocaïna, per la qual cosa també està acusat d’un delicte contra la salut pública.