Demòcrates descarta caure “en els extrems”

“Tenim múscul com a partit i, sobretot, una gran legitimitat.” Així de contundent es va mostrar Xavier Espot després del novè congrés ordinari de Demòcrates per Andorra, celebrat ahir a la tarda. El cap de Govern va defensar la seva formació com una opció “de centre” davant d’altres que s’estan radicalitzant “cap als extrems”, fent referència als partits que en l’actualitat componen l’oposició, Concòrdia i Andorra Endavant.

Espot es va mostrar confiat davant d’un acte que va definir “d’èxit”, en el qual es van congregar aproximadament 150 persones, comptant alts càrrecs de la formació, membres polítics de les parròquies i militants de DA. “Malgrat els desitjos d’alguns que voldrien que desapareguéssim, els fets són tossuts. Continuem sent el pal de paller de la política andorrana”, va afirmar. Un posicionament ferm i convençut, ja que, segons va considerar, “és la recepta correcta per a Andorra”.

Encara sense arribar a l’equador de la legislatura, Espot va voler remarcar que Demòcrates per Andorra és “la formació amb més pes i de més garanties per al país”. “Dubto que cap altra, fins i tot aquelles que estan més de moda, pugui congregar tanta gent de totes les parròquies i amb opinions plurals”, va asseverar fent referència a la resta d’alternatives polítiques. “Ni els atacs populistes que venen des de la dreta i l’esquerra ens aturaran.” Tanmateix, el cap de Govern també va reconèixer “el desgast” d’aquests anys de mandat, ja que “s’han hagut de prendre mesures que no han sigut senzilles”.

RENOVACIONS A DA

“Encara no ho sabem”, va dir Vicenç Mateu, secretari general, en ser preguntat pel canvi de lideratge a la formació taronja, fent referència que no es pot repetir el mateix cap de Govern una altra legislatura. “Han sonat noms a la premsa, però encara no està decidit. En l’àmbit intern no en sabem res”, va explicar. Tot i que, segons va expressar, “som un partit que ha sabut fer renovacions importants al llarg de la història”.

Aprofitant l’avinentesa, el secretari general del partit va fer balanç del novè congrés ordinari de DA. “Estem contents, ja que hi ha hagut molta assistència de la militància”. Com va destacar, “aquest tipus d’actes serveixen per prendre la temperatura de la situació política i es dona veu a la presentació de ponències”. Acabades les xerrades, la militància va poder parlar amb els ponents sobre quatre temàtiques cabdals: l’habitatge per als joves; el teixit empresarial del país; agricultura i ramaderia, i, finalment, l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Espot també va afirmar, fent referència als congressos, que continuaran “defensant-los perquè és l’encaix que més afavoreix la ciutadania”. Això “malgrat que alguns els menystinguin, alguns per ignorància, altres per interessos electorals”. En aquesta línia, va voler fer esment “que està dins el nostre ADN i sempre hi hem cregut”.