Aprovació unànime del projecte de llei per fer més “resilient” el sistema financer

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell General ha aprovat aquesta tarda per unanimitat el Projecte de llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. Presentat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, el projecte té per objectiu central fer més “resilient” en sistema financer, un sector d’importància “essencial”. “És un pas més en el seu enfortiment”, ha dit Lladós. El projecte suposarà una suma de força al sistema financer per preparar-lo “davant de possibles xocs econòmics futurs”. Això implica “més capital”, “més precisió” i “més transparència”. Tot plegat permetrà “determinar riscos” i “mitigar els efectes de futures crisis”. El projecte és una transposició, en resum, de la norma adoptada el 2011 en el marc de l’acord monetari amb la UE.