La vaga plana sobre l’hospital per les condicions laborals

L’ambient laboral a l’hospital és una bomba a punt d’esclatar, gairebé sense possibilitat de retorn i amb un horitzó a molt curt termini en què s’albira un camí que condueix a una convocatòria de vaga. Dos punts són un abisme entre les posicions del comitè d’empresa i la direcció del SAAS: la negociació del conveni col·lectiu per al 2025 i l’elecció del nou president de l’òrgan representatiu del personal. I entremig es barregen dues versions que es contradiuen. De moment, el comitè d’empresa ha trencat les converses sobre el conveni i tot indica que la solució queda lluny. El comitè s’ha posat com a límit l’1 de gener per convocar una assemblea i decidir noves accions, sense descartar una vaga dels professionals de la sanitat pública o fer pinya amb els professors, que tenen unes reivindicacions similars.

El portaveu de la branca sanitària de l’USdA, Jordi Samsó, s’hi va referir ahir. D’una banda, el col·lectiu és conscient que una amenaça de vaga és la darrera possibilitat, però també la més efectiva. D’altra banda, hi ha reticències per la por que el missatge no arribi bé i que “la ciutadania no l’entengui. Per això s’haurà de deixar clar que la vaga no seria contra el ciutadà, sinó per fer visible a la població que som un col·lectiu maltractat, que s’està arribant a un nivell inadmissible de falta de compromís amb els drets laborals”. El metge d’urgències i emergències va remarcar que, amb aquest escenari, qui perd és la sanitat pública: “Li diem a la directora del SAAS que millorant les condicions laborals no caldrà anar a buscar ningú perquè vingui a treballar a l’hospital, perquè vindran sols.”

No sembla fàcil l’entesa. El SAAS diu blanc i el comitè diu negre, i així és impossible un acord. El SAAS nega haver informat Inspecció de Treball de la incorporació de Jordi Fabra al comitè, alhora que recorda que, en el seu moment, Fabra va cedir el seu lloc a Covadonga García i va declinar incorporar-se al comitè per motius personals. Després, sí que ho va fer per substituir Maite Flamarique. Fonts de la parapública van assenyalar ahir que, després de renunciar-hi, li hauria tocat a la persona següent de la llista, però no a Fabra. Des del comitè ho veuen diferent: Fabra no va renunciar als seus drets representatius i el SAAS no va fer correctament el nomenament de García perquè no ho va comunicar a Inspecció de Treball. Ara s’ha votat el seu accés i que sigui el president.

L’altre xoc té a veure amb qui va informar Treball d’aquest canvi. El SAAS ho desmenteix i el comitè també ho nega. Samsó va afegir que “no qüestionarem les declaracions del SAAS i fins que Inspecció no emeti un dictamen definitiu assumirem que actua d’ofici. Quan el tinguem, ja farem la valoració pertinent i, si cal rectificar, ho farem. I si cal refermar-nos, també”. Independentment, Inspecció s’oposa que Fabra sigui president i convida el comitè a acudir a la Batllia si hi està disconforme. Els representants del personal tenen la mosca al nas perquè Treball es va pronunciar justament l’endemà d’un dur comunicat del comitè.

Samsó creu que és un problema de país perquè no hi ha cultura sindical, i dedueix que la trajectòria del tècnic d’emergències al sindicat de bombers de Catalunya inquieta “per la gran experiència que té”. Samsó va avisar que, independentment de qui ocupi el càrrec de president, “s’han acabat algunes maneres de fer amb els representants dels treballadors”.

L’altre punt de divergència, potser major, és la denúncia que el SAAS està negociant amb grups de treball que no són del comitè. La direcció ho nega i precisa que el malestar és pel fet que els alts càrrecs de l’hospital no poden estar presents a totes les trobades. Dues versions antagòniques. El comitè recorda que són els únics que poden signar el conveni i apunten la intenció de dividir el col·lectiu i generar mal ambient. Fonts properes al comitè van recordar que el conveni del 2022 es va negociar amb tres treballadors a l’esquena dels altres membres del comitè i sense una assemblea. Samsó assegura que els dirigents del SAAS han apostat per una “postura més bel·ligerant”.