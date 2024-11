La UE no es pronunciarà fins a la primavera

La Unió Europea no es pronunciarà sobre l’acord d’associació fins a la primavera. Ho va confirmar ahir el cap de Govern durant una entrevista al programa de ràdio Avui serà un bon dia, de Ràdio i Televisió d’Andorra. El control dels terminis –segons va dir Xavier Espot– està ara sobre la taula del Consell d’Europa, que és l’organisme que representa els estats membres i serà l’encarregat de validar el contingut del text i determinar-ne la naturalesa jurídica (si és o no un acord mixt). “Fins al mes de març no s’haurà dictaminat tot plegat. Si hi ha consens o no sobre el contingut, si cal modificar-ne alguna part... Per la nostra part, esperem que no sigui així perquè això obligaria a reobrir les negociacions.”

“No es pot celebrar el referèndum si no sabem quin és el text final que se sotmetrà a votació”

Xavier Espot, Cap de Govern





Tenir clara la decisió d’Europa és crucial per a Espot, ja que no serà fins aleshores quan es comenci a parlar d’una data concreta de celebració del referèndum: “Fins que tot això no estigui ratificat no puc demanar a la gent que es pronunciï de manera concreta.” Espot, que va intervenir des de París, on va viatjar per assistir a un sopar de comiat de l’antic representant del Copríncep francès, va acusar l’oposició de voler accelerar la convocatòria de la consulta sense arguments sòlids. “Hem estat nou anys negociant. No vindrà ara de sis mesos. Justament, els que més reclamen el referèndum són els majors detractors del projecte. Si és per dir que no, jo crec que no ve de sis mesos”, va manifestar.

“Són els terminis normals, particularment quan parlem d’un acord d’aquesta envergadura”

Xavier Espot, Cap de Govern

​

Per al cap de Govern, evitar fixar una data és una qüestió de prudència: “No es pot celebrar el referèndum si no sabem quin és el text final que se sotmetrà a votació. No sabem si és una cosa definitiva que, d’alguna manera, pot ser modificada.” En el cas de tenir un veredicte ferm d’Europa a la primavera, Espot veu “possible” convocar la ciutadania a la tardor o l’hivern del 2025 per poder disposar de “sis mesos” per fer campanya. Sis mesos en què “els favorables i detractors podran exposar els seus arguments”. “Tot depèn del nostre interlocutor”, va afegir el líder de DA. “Són els terminis normals, particularment quan parlem d’un acord d’aquesta envergadura. El pacte entre Europa i Andorra suposa un dels acords més amplis i ambiciosos que la Unió Europea hagi signat mai.”

Una altra certesa que Espot té clara és que Europa no tornarà a seure per redissenyar l’acord (els hipotètics canvis del text serien de caràcter jurídic). “Europa té reptes seriosos. Ahir ens aixecàvem amb les amenaces de Trump en matèria de política comercial, la preocupació per Ucraïna o el debat d’ampliació a l’est de la Unió Europea. La Unió Europea no tindrà temps ni voluntat de tornar a reobrir la negociació per albirar un acord que ens sigui més beneficiós.” Finalment, Espot va acusar l’oposició de no tenir “un pla per a Andorra en el cas de no tenir acord”, i va demanar “no fer volar coloms”. “Els ciutadans volen debats més elevats. Ens hem de deixar d’escenificacions. El que tenim entre mans és molt seriós”, va reblar.