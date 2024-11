Teixidó demana més personal i un augment de sou per als banders

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Més personal i un augment de sou. Aquestes van ser les demandes emeses per Ferran Teixidó, director del cos de banders, davant del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, el dia que l’entitat es reunia per commemorar el seu patró, Sant Francesc d’Assís. “Les feines que realitzàvem fa 20 anys no són les que tenim ara, per tant, hem d’augmentar la plantilla i els recursos”, va explicar el cap dels banders. Segons Teixidó, entre dos i quatre agents seria la quantitat ideal. En l’actualitat, el cos està format per 22 treballadors, entre els quals es compten el director, la tècnica administrativa i els cinc banders en formació des del febrer.