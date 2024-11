La rehabilitació dels pisos de lloguer assequible de Doctor Palau costarà 846.000 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha fet oficial l'adjudicació de la rehabilitació del carrer Doctor Palau, 12, de Sant Julià de Lòria, per 846.052,93 euros, dels quals 400.000 els assumirà el propietari que ha cedit l'edifici al Govern, com es va acordar en el contracte d'arrendament. Les obres aniran a càrrec de l'empresa Construccions Antelo, que tindrà un termini d'execució de 18 mesos. L'immoble, que compta amb tres pisos, és un dels quals va arrendar l'executiu per un període de 50 anys, per destinar-lo al parc públic de lloguer assequible.