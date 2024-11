Raúl Lizana recorda que els fills i filles també són víctimes de la violència masclista

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Crear consciència sobre la gravetat de la situació dels fills i les filles dels maltractadors masclistes és important. Per aquest motiu, el formador i supervisor especialitzat en violència de gènere en la parella, Raúl Lizana, ha ofert aquest dimecres la conferència 'Fills i filles víctimes de la violència de gènere en la parella. Fem visible l'invisible' en el marc dels actes commemoratius del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Una xerrada organitzada pel Govern que ha reunit una trentena de persones i que s'ha concebut amb l'objectiu de visibilitzar aquesta problemàtica. "Aquests nens i nenes pateixen greus conseqüències en tots els àmbits de la seva vida. És crucial, també, reconèixer la importància de les mares que pateixen la violència masclista, ja que són elles les que protegeixen aquests infants", ha destacat Lizana.

El també psicòleg, de fet, ha subratllat que patir aquest tipus de violència a casa pot tenir conseqüències devastadores en l'àmbit emocional pels infants, com problemes d'autoestima, ansietat, trastorns d'ansietat, dificultats socials com l’aïllament o, també, la manifestació de comportaments violents. "Aquests nens, fins i tot, tenen problemes econòmics, ja que els maltractadors empobreixen les mares i, de retruc, també estan empobrint els seus fills", ha lamentat Lizana, qui també ha deixat clar que no tots els nens i nenes que creixen en aquest entorn esdevenen maltractadors en l'edat adulta. "El percentatge que no repeteix aquesta conducta, que és una dada interessant, és gràcies a les mares. Aquelles mares que viuen l’infern de conviure amb un maltractador però que, malgrat tot, segueixen cuidant dels nens com poden oferint-los altres models, com afecte i espais lliures de violència", ha assenyalat Lizana. "Això és el que activa la resiliència dels infants, la capacitat de superar els traumes. I això ho fan les mares, les dones", ha afegit el formador.

Aquesta conferència que s'ha adreçat a tot tipus de públic i amb un caire de sensibilització respecte a la temàtica, de fet, ha succeït una formació que s'ha realitzat aquest mateix dimecres al matí i que s'ha enfocat a tots els professionals que treballen de manera propera amb les víctimes de la violència masclista, ja siguin les mares o nens i nenes.