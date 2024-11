Una quarantena de col·lectius pirinencs criden a mobilitzar-se per l’habitatge digne

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Quaranta col·lectius pirinencs van cridar ahir a la mobilització per un habitatge digne convocada per al 6 de desembre a la Seu d’Urgell (a les 18 h). Així ho va comunicar Pirineu Viu, la plataforma que ha impulsat aquesta protesta, juntament amb el Sindicat de Llogateres i diversos col·lectius ecologistes. La crida es va fer durant una roda de premsa que va tenir lloc a la plaça Sant Jaume de Barcelona. “Al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant”, va denunciar la portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, que a més va considerar “inacceptable” que un 60% dels habitatges siguin segones residències. Des de la plataforma volen assolir una mobilització amb el màxim nombre de persones “per abaixar el preu dels lloguers i poder continuar vivint als nostres pobles”.

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, va exposar que cal que “persones de tot el país desbordem la manifestació del 6 de desembre a la Seu d’Urgell”, ja que aquest problema “no tan sols afecta les grans ciutats, sinó que també es viu de ple al món rural”. A més, Aragonès va deixar la porta oberta a “una vaga de lloguers”. Des de Pirineu Viu van afirmar que estan treballant perquè sigui una manifestació multitudinària, on hi haurà actuacions artístiques i un dinar popular durant el matí i, després de la manifestació, concerts de grups de música.

Pirineu Viu aglutina col·lectius feministes i ecologistes, sindicats laborals, ateneus i altres tipus d’entitats i organitzacions de tota la serralada (la regió catalana amb la inclusió d’Andorra). La plataforma, nascuda el setembre passat, té com a objectiu lluitar contra la turistificació del territori. “Més enllà de la confrontació entre Andorra i el Pirineu català, el que hem aconseguit des de Pirineu Viu és unir-nos. Trobar la solidaritat entre les dues zones per restar força als nuclis especulatius i lluitar per la dignitat de les persones”, van afirmar setmanes enrere.