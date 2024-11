El PS cataloga el pressupost per a l’any que ve com a “curtterminista” i “sense visió de futur”

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Molt curtterminista i sense una visió de futur que ens parli de quin país volem. Així ha definit Pere Baró, conseller general de Socialdemòcrates, el pressupost que Govern va presentar el passat mes d’octubre de cara l’any que ve. D’aquesta manera, Baró ha començat a explicar la decisió presa pel seu partit, el passat 21 de novembre, d’esmenar a la totalitat el text presentat per l’executiu. Una acció en conjunt de la qual també formen part Andorra Endavant i Concòrdia. “Per què una gran part del nou pressupost se’n va en habitatge, quan es podria estar dedicant a altres aspectes com salut mental? Perquè hi ha moltes coses que no es van fer en el seu moment”, assenyala Baró.

“El que no entenem és que un treballador hagi d’aportar el 5-10% del seu salari a l’IRPF i que algú que tingui dos milions d’euros en un fons d’inversió no pagui res”, assenyala Judith Casal, presidenta del grup parlamentari. “Si Andorra està al TOP20 del PIB mundial, per què hem d’estar fent equilibris per a sostenir un sistema públic que alimenti l’estat del benestar”, es pregunta.