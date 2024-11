Llum verda a l'autorització de 100 permisos de treball sense residència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha donat llum verda a 100 permisos de treball sense residència, a causa que el darrer contingent que es va aprovar el desembre del 2022, i que també englobava un centenar d'autoritzacions, gairebé s'ha esgotat, segons ha informat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

L'Executiu també ha aprovat 125 autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi, de les quals queden reservades 25 per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits.

El termini de presentació de sol·licitud d'ambdós supòsits, s'iniciarà a partir de l'entrada en vigor del reglament, prevista el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), segons ha informat Govern.