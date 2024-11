Les estacions ajornen l'inici de la temporada pel pont de la Puríssima

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions de Grandvalira Resorts no podran obrir aquest cap de setmana, la qual era la seva intenció, i centren ara tots els esforços per iniciar la temporada pel pont de la Puríssima. A causa de la falta de neu i la meteorologia prevista per aquesta setmana, amb l'augment de les temperatures i el predomini del sol, Grandvalira s'ha vist obligat a anunciar-ho aquesta tarda, remarcant que continuen a l'expectativa de la meteorologia per poder marcar un nou dia d'inici de la temporada i que les actualitzacions s'aniran publicant a les pàgines web de les estacions, així com a les seves xarxes socials.

Per la seva part, l'Abarset inicia la temporada aquest dissabte, tal com estava previst, informa Grandvalira Resorts. Així mateix, l’activitat de la visita al Pare Noel a Pal Arinsal, al sector Canillo de Grandvalira i a la Cabaneta d’Incles d’Epic Andorra continua amb el calendari previst, segons informa Grandvalira, i ambdues estacions obriran puntualment els telecabines de la Massana i Canillo per poder dur a terme aquesta activitat.