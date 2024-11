L’UdA impulsa el coneixement sobre la UE amb un nou curs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat d’Andorra ha organitzat una nova proposta formativa que busca aprofundir en el coneixement de la Unió Europea i en les implicacions de les relacions amb Andorra. El curs en integració europea va dirigit a professorat, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades a conèixer les dinàmiques polítiques, econòmiques i socials que configuren la UE actual, així com a comprendre els processos d’integració que han conduït a la seva construcció i creixement. La formació oferirà un enfocament especial en la integració dels petits estats i dedicarà una atenció particular a l’evolució de les relacions entre Andorra i la Unió Europea, analitzant-ne els reptes i les implicacions. La coordinació acadèmica del programa és a càrrec de Lorena Jordana, doctora en Economia per la Universitat d’Andorra.