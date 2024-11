La família Thyssen demana canviar el museu a l'edifici Node

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La família Thyssen vol traslladar el museu des de l'antic hotel Valira a l'edifici Node, la nova seu que Andorra Telecom està construint a l'avinguda Meritxell. Guillermo Cervera, primer director artístic de la pinacoteca, ha explicat que han sol·licitat el canvi al Govern "per tenir millor ubicació i prestacions" i ha destacat que el nou espai que ocuparan triplica les metres quadrats que tenen ara a l'equipament escaldenc. L'acord per disposar de la nova instal·lació s'està treballant entre la família, el Govern, Andorra Telecom i la fundació responsable del Museu Carmen Thyssen.

El ministre portaveu ha explicat en la roda de premsa de consell de ministres que la família ha demanat "un espai diferent, més gran per poder fer créixer el seu projecte i tenir un projecte de més envergadura" i l'executiu "analitzarà aquelles opcions que té al seu abast per oferir aquesta situació". Guillem Casal ha remarcat que el Govern "continuem defensant que estigui al país, si és pot quedar a Escaldes, millor que millor, i si s'ha de canviar de parròquia, mentre el poguem conservar, també". I ha recalcat que el Museu Carmen Thyssen que exposa peces de la col·lecció de la baronessa "és un equipament important de l'oferta turística" i que ja "donem per sentat que obres de rellevància mundial es puguin trobar a Andorra i la voluntat del Govern i de Demòcrates per Andorra ha sigut mantenir aquest projecte".