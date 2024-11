Esade i Andbank creen la ‘chair’ en empresa familiar per impulsar l’avenç generacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Esade i Andbank han creat Chair of Family-Owned Enterprises, una col·laboració pionera amb visió global que té com a objectiu fomentar la recerca, el desenvolupament i la disseminació de coneixement, així com la formació integral de les famílies empresàries, tant en l’àmbit de l’administració de les seves empreses com en el dels seus family offices, incloent-hi el govern i la gestió de la relació família-empresa, la gestió del patrimoni familiar i la cura de la identitat i el propòsit comú. Amb una durada inicial de cinc anys, aquesta iniciativa abordarà els desafiaments recurrents als quals s’enfronten les famílies empresàries per dotar-les d’eines i d’estratègies que els permetin afrontar amb èxit aquests reptes. “Les empreses familiars són essencials no tan sols en la generació d’ocupació, sinó també com a agents de canvi en les polítiques econòmiques i socials.