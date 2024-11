Educació atorga 3.000 euros en ajuts a estudis de doctorat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern ha atorgat 3.000 euros, la totalitat de l'import previst en la convocatòria, en ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de doctorat del 2024, i dels quals s'han beneficiat set persones. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que cadascuna de les set persones beneficiàries ha rebut un ajut corresponent al 74% de l'import sol·licitat.

La convocatòria d'ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle va néixer l’any 2009, ha estat convocada anualment, i durant aquests 15 anys s’han finançat 117 matrícules de doctorat, per un import global que supera els 39.500 euros, segons informa Govern. Els àmbits temàtics principals de les tesis desenvolupades pels doctorands són els de les ciències de la salut, amb 32 ajuts concedits, un 27,4%, i ciències de l’educació, amb 17 ajuts concedits, cosa que suposa un 14,5%.

Oberta la convocatòria per formar-se als Estats Units

El 4 de desembre s'obrirà la convocatòria per presentar candidatures al programa formatiu als Estats Units dirigit al col·lectiu educatiu "Estudi dels instituts dels Estats Units d'Amèrica per a educadors de segons ensenyança" per a l'estiu del 2025. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, informant que l'ajut cobreix les despeses del viatge, l'allotjament i els àpats, i dona assignacions per a llibres, material i activitats culturals. Govern estima que el cost total és d'uns 15.000 dòlars, més el viatge d'anada i tornada, d'un cost màxim de 1.300 euros.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 8 de gener de 2025 a les 16.30 hores i les persones interessades han de lliurar la seva candidatura a l'adreça electrònica fulbrightandorra@govern.ad.