El BC MoraBanc i UNICEF celebren deu anys de col·laboració

El BC MoraBanc Andorra i UNICEF Andorra celebren una dècada de col·laboració amb l'acte de signatura del conveni entre ambdues entitats, que ha comptat amb la participació de la presidenta d'UNICEF Andorra, Marianela Vila, i el president del BC MoraBanc, Gorka Aixàs. La renovació de l'acord permetrà la continuïtat d'accions com la 'Champions for UNICEF' o 'Mou-te per UNICEF'. Unes iniciatives que "reflecteixen el compromís conjunt d'ambdues organitzacions per implicar la societat en la millora de les condicions de vida dels infants tant d'Andorra com d'arreu del món".