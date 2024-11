Bartumeu afirma que l'equip de Riba no està preparat per gestionar l'aplicació de l'acord amb la UE

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'excap de Govern i membre del pacte d'estat per a l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE), Jaume Bartumeu, ha afirmat avui al matí en roda de premsa que el secretari d'estat per a les relacions amb la UE, Landry Riba, "i el seu equip no tenen la preparació tècnica ni l'experiència política suficients per gestionar" l'aplicació de l'acord. L'excap també ha lamentat, entre altres coses, que el text no resolgui la via d'accés per al sistema financer andorrà al prestador d'última instància i als mecanismes europeus de liquiditat i ha carregat contra l'executiu per no haver negociat aquesta qüestió des del primer moment amb Espanya i França.

Tot i les crítiques al Govern, Bartumeu ha remarcat que cal donar suport al pacte perquè Europa "és una necessitat per al desenvolupament econòmic del país" i ha assegurat que els qui defensen el no per tornar a negociar més endavant plantegen "una hipòtesi irrealista i inviable".

D'altra banda, Bartumeu ha acusat Ciutadans Compromesos de manca de coherència per formar part de la majoria parlamentària i participar en el Govern i, alhora, haver anunciat que donarà llibertat de vot als militants en el referèndum de l'acord d'associació i que no hi farà campanya a favor.