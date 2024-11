El Banc d’Inversions avalua un préstec de 60 milions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés per obtenir cofinançament per part del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a projectes de transició energètica avança amb la publicació a la seva pàgina web de la previsió d’un préstec marc de 60 milions d’euros. Aquest import anirà destinat a finançar projectes d’energia renovables, distribució de les xarxes de calor i ampliacions de subministrament energètic durant el període 2024-2028. El BEI continua amb el procés d’avaluació per atorgar el cofinançament i es preveu obtenir l’aprovació definitiva durant el 2025 per part del seu consell d’administració.