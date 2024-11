Acord per fer la nova connexió elèctrica amb Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha validat avui el conveni per a la nova interconnexió elèctrica amb Espanya que es treballava des de fa anys i que s'ha desbloquejat després de negociacions que han arribat al màxim nivell amb converses entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president espanyol, Pedro Sánchez, segons ha explicat el portaveu de l'executiu. Guillem Casal ha indicat que les reunions s'han accelerat darrerament i permeten fer realitat una millora en la capacitat d'intercanvi per satisfer des d'Espanya les necessitats de subministrament que pugui tenir el Principat. I ha recalcat que amb la nova línia d'alta tensió d'Adrall es podrà donar resposta "al creixement moderat però continu d'energia elèctrica" que es preveu per als propers 10 anys com a conseqüència del desenvolupament dels plans de descarbonització per substituir en el transport i les calefaccions les energies de combustibles que provoquen emissions d'efecte hivernacle.

Casal ha destacat que la nova connexió fa falta pel consum que es derivi del creixement econòmic del país i l'ha qualificat com "indispensable per a la supervivència social i econòmica", així com per mantenir els indicadors de qualitat que té FEDA i ha incidit que es treballa per aconseguir generar més energia a Andorra. El ministre ha recordat que ara hi ha una producció elèctrica nacional del 18% que ha d'arribat al 30% el 2030 amb el parc eòlic del Maià.

El portaveu del Govern ha assenyalat que la signatura de l'acord entre Espanya i Andorra ha de passar després pel Consell General i als Coprínceps, en tractar-se d'un conveni internacional. I ha afegit que el següent pas serà que FEDA i Red Eléctrica Española fixin les condicions del conveni on d'inclouran les especificitats tècniques, si cal fer estacions transformadores en funció del voltatge, el repartiment de les inversions i els terminis del projecte.

El Govern ha informat en un comunicat que l'acord preveu implementar un doble circuit a 220kV des d'Adrall fins a la frontera amb Andorra, l'ampliació i adequació de la subestació d'Adrall a 200kV, incloent-hi el canvi de configuració i tecnologia de la subestació i la modificació en l'arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220kV i Adrall-Cercs 220kV. I especifica que es preveu construir una estació receptora al riu Runer, en 220kV per rebre l'energia de la nova interconnexió.