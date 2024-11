La xifra dels delictes penals a la Seu es redueix més d'un 5%

Publicat per Cynthia Sans Seu d'Urgell Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra de delictes penals en la capital de l'Alt Urgell s'ha vist reduïda en un 5,4% al llarg de l'últim any. Segons es desprèn de les dades de l'última Junta Local de Seguretat de La Seu, celebrada ahir, la xifra de delictes registrats pels Mossos d'Esquadra entre novembre del 2023 i octubre del 2024 és de 440, enfront dels 465 del mateix període de l'any anterior. Destaca la reducció d'un 21% dels delictes contra la seguretat viària, la disminució d'un 4,5% dels delictes contra les persones o la reducció d'un 3,8% dels relatius al patrimoni. Les infraccions contra l'ordre públic i les relatives a la salut pública han passat de 5 a 6, la qual cosa es tradueix, en aquest cas, en un increment del 20% en cadascun d'ells.

L'alcalde de La Seu, Joan Barrera, que va presidir la junta, va llançar un missatge per a tranquil·litzar a la ciutadania i va explicar que els fets delictius ocorreguts fa a penes uns mesos “eren obra de 3 delinqüents multi reincidents que estaven creant alarma social” i va assegurar que “aquests ja no són a la ciutat”. Les dades presentades demostren que la capital de l'Alt Urgell “és un entorn segur”, va insistir.

Barrera va agrair la col·laboració de tots els cossos de seguretat: policia espanyola, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Local i va aprofitar la presència del subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, per a demanar “més efectius” per a “millorar encara més la seguretat als nostres carrers”. També va insistir en la necessitat que els agents estiguin més prop de la ciutadania en forma de patrulles presents als carrers, en lloc d'anar dins dels vehicles, “per a crear més confiança”, va afegir.

Seprona

Crespín es va reunir també amb el president del consell comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, que li va sol·licitar mantenir els serveis del Seprona i el d'intervenció d'armes de la Guàrdia Civil a la Cerdanya “pel bé de la nostra naturalesa i seguretat”, tenint en compte, amb el tema d'armes i explosius, que la Cerdanya és un territori de frontera i en el qual també hi ha una població de caçadors important. La visita la va acabar amb l'alcalde de Prullans, Albert Maurell.

La plantilla de la policia local estarà completa en 5 mesos

L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que va presidir la Junta de Seguretat, va explicar que s'estan realitzant diferents convocatòries per a poder tenir completa la plantilla de la Policia Local “en un termini màxim d'entre tres i cinc mesos”, va dir. Concretament, l'ajuntament crearà quatre noves places. Una serà de policia municipal en propietat, altres dues places seran d'auxiliar de la via pública, coneguts popularment com a vigilants, i una quarta plaça arribarà a través d'una comissió de serveis. Barrera va explicar que la plantilla hauria d'estar formada per un sotsinspector, quatre caporals i tretze agents. A la pràctica, hi ha un sotsinspector, tres caporals i deu agents, va dir.

Els auxiliars de via pública s'encarregaran d'obrir i tancar parcs, ajudaran en la retirada de vehicles, podran regular el trànsit, vigilaran obres i controlaran mercats i fires.