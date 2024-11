Vuit agents del GIPA es formen durant sis setmanes amb el GEO

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit agents, quatre del Grup d'Intervenció (GIPA), i quatre aspirants s'han format durant sis setmanes amb tres membres del Grup Especial d'Operacions de la Policia Nacional espanyola (GEO). Durant aquest període, els policies han entrenat diverses tàctiques d'intervenció "recreant tota mena d'escenaris greus i de risc". D'aquesta manera, exposa el comunicat del cos, els permetrà "actuar amb la màxima diligència, rigor i planificació en cas que sigui necessària la seva actuació".

Entrant al detall, la formació s'ha centrat en tècniques per operacions d'assalt i escorcolls. Els exercicis s'han dut a terme tant en interiors com exteriors, per posar a prova els agents de la GIPA i posar-los en situacions en les quals es podrien trobar a l'hora d'actuar si fos necessari. No es la primera vegada que els GEO imparteixen aquesta formació a Andorra, i tres dels policies del Principat ja l'havien cursat, la qual cosa els ha permès actualitzar les tècniques i procediments.

Curs de reciclatge en accidents de trànsit

Onze policies de la Unitat de Seguretat Viària han rebut un curs de reciclatge en accidents de trànsit a càrrec de la Guàrdia Civil, tal com ha informat el cos a través d'un comunicat. D'aquesta manera s'han revisat els procediments i coneixements en aquest àmbit per tal "d'adquirir noves habilitats i competències". Així doncs, s'han treballat els càlculs de velocitat i la recreació d'accidents, tant per col·lisions com per atropellaments.