Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Vanesa Arroyo abandona la gerència d’Andorra Recerca Innovació (AR+I) per motius personals després de gairebé sis anys al càrrec, segons informa l’entitat. La convocatòria de l’edicte per al concurs per contractar un nou gerent es publicarà a principi de desembre al BOPA.