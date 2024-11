El PS inclou la perspectiva de gènere a la Proposició de llei de l'AQUA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit socialdemòcrata, a través de la presidenta suplent, Susanna Vela, vol incloure la perspectiva de gènere a la Proposició de llei de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA). Així ho ha comunicat el grup parlamentari, a través d'una nota de premsa on informa que han entrat 8 esmenes, per "complir amb la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes".

Així doncs, el PS anuncia que Vela modifica els articles 12,14,16, 17 i 18, per afegir el llenguatge de gènere i afegir que la composició de l'Agència "ha de ser equilibrada en participació de dones i homes". També es proposa que la retribució de la direcció de l'AQUA sigui aprovada per Sindicatura. El socialdemòcrates destaquen la modificació de la Disposició transitòria de la Proposició de llei "perquè contradiu els principis d'independència de l'Agència". Per acabar, el grup parlamentari ha redactat una esmena de modificació de l'article 10 "per tal d'adequar i completar la Proposició de llei 14/2022, de contractació pública".