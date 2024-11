El preu de les importacions augmenta un 3,8% a l’agost

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus de les importacions van experimentar una variació positiva del 3,8% el mes d’agost en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes anterior (juliol), els preus de les importacions van créixer un 0,3%. Segons les dades publicades per Estadística, en el mateix període els preus de les exportacions va augmentar un 23,9% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes de juliol, els preus de les exportacions van pujar un 18,2%. En termes interanuals, i segons el grup d’utilització, els preus dels béns de consum van créixer un 3%, els de béns de capital un 24,8% i els de béns intermedis van registrar una variació positiva del 2,8%. Si s’agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional, en importacions, alguns dels grups van presentar variacions interanuals positives. En especial, els preus del grup de maquinària de transport (un 27,7%), el grup d’articles manufacturats classificats segons la primera matèria (2,5%) i el grup de matèries en brut no comestibles (2,3%, excepte combustibles) respecte del 2023.