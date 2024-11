Petit incendi a la xemeneia d'un hotel de Soldeu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han sufocat un petit incendi que s'ha produït en la xemeneia de l'hotel Hermitage a Soldeu. El cap de guàrdia ha explicat que han estat alertats a les 9 del matí pel fum que sortia i han trobat un incendi que s'ha produït de manera accidental perquè s'han emmagatzemat cendres on no calia. Els bombers han desplaçat un camió d'incendi del parc de Canillo, un camió escala des del Pas de la Casa, i també un camió d'aigua i un altre d'incendi des de Santa Coloma seguint el protocol per tractar-se d'un hotel amb molta fusta. La intervenció del cos d'extinció ha finalitzat en poc més d'una hora i s'estan fent comprovacions sobre la temperatura de la zona afectada, en tractar-se d'una construcció de fusta.

El foc ha provocat una gran fumera però ha estat localitzat a la xemeneia i no ha tingut cap afectació a l'hotel ni ha calgut evacuar ni als clients ni al personal, segons ha destacat el cap de guàrdia de bombers, que ha remarcat que la instal·lació està feta amb materials d'alta qualitat i que ha estat un ensurt. L'establiment continua obert amb normalitat.