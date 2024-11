Inspecció de Treball veta el nou president elegit pel comitè d’empresa del SAAS

Les posicions del comitè d’empresa i la direcció del SAAS estan més allunyades que mai, precisament en un moment crucial, quan s’ha de negociar el conveni de l’any que ve, que inclou primes, salaris i altres punts referents a les professions sanitàries. I de nou Inspecció de Treball s’ha immiscit portant al límit la paciència dels treballadors. La gota que ha fet vessar el got té a veure en la decisió dels membres del comitè, per unanimitat, de nomenar Jordi Fabra president en substitució de Miguel Rey, que ha deixat el càrrec per motius personals.

El comitè, controlat per l’USdA després de les eleccions del juny passat, va decidir ràpidament el nom del substitut, que formava part de l’òrgan com a suplent. Fonts sindicals van precisar ahir que de forma immediata es va comunicar l’acord a la directora de recursos humans del SAAS, Anna Vila, que inicialment no hi va posar cap objecció i va indicar que ho tramitava a Inspecció de Treball, com marca la normativa. És aquí on tot es trenca, quan el departament respon que a Fabra no li pertany ocupar el càrrec i que buquin una altra persona. Per rematar-ho –sempre segons les mateixes fonts–, Inspecció va dir que el comitè anés a la Batllia si hi estava disconforme.

Els ànims estan encesos. “És inadmissible que es vagi contra la decisió del comitè”, van remarcar les fonts, que apunten que Fabra probablement sigui una persona incòmoda per al SAAS perquè prové de bombers de Catalunya i té grans coneixements sobre els drets sindicals. Les fonts properes al comitè no dubten que el SAAS ha “mogut fitxa”, fet que defineixen com “una vergonya”.

La indignació s’escampa a la negociació del conveni, ja que, segons el comitè, el SAAS estava negociant amb “equips de treball”, que són treballadors que res tenen a veure amb el comitè. I recorden que l’actual conveni es va negociar d’esquena al personal, “únicament amb tres membres del comitè que van admetre les condicions de la direcció”. Per aquest motiu, el comitè no assistirà a cap dels grups proposats en considerar que els grups de treball han d’estar representats només pel comitè d’empresa i la direcció del SAAS, i “és il·legítima la participació d’altres membres assalariats, els quals ja estan representats democràticament pel comitè d’empresa”.

El comitè avisa que “si es continua tensionant el sistema sanitari públic redundarà en l’atenció prestada al ciutadà i en el seu dret a una salut de qualitat, de la qual s’omplen la boca els nostres polítics i directius sense posar les eines necessàries perquè així sigui i continuï sent”.