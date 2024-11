Esade y Andbank col·laboren per impulsar el desenvolupament de les empreses familiars

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Esade y Andbank han creat la Chair of Family-Owned Enterprises (CFOE), una col·laboració que abordarà els desafiaments recurrents als quals s'enfronten les famílies empresàries, com l'administració de l'empresa, la relació amb la família i l'empresa, la gestió del patrimoni i la cura de la identitat i el propòsit comú. Segons informen ambdues institucions a través d'un comunicat, la idea d'aquesta iniciativa, que té una durada de cinc anys, és dotar les famílies empresàries d'eines i estratègies per afrontar amb èxit els reptes esmentats.

“Les empreses familiars són essencials no sols en la generació d'ocupació, sinó també com a agents de canvi en les polítiques econòmiques i socials. Al no estar tan condicionades per les dinàmiques corporatives a curt termini, poden invertir en projectes innovadors i sostenibles, donar suport a l'emprenedoria i participar en fòrums globals per a abordar problemes complexos. La seva influència pot modelar un futur més inclusiu i equitatiu”, ha remarcat María José Prada, directora de la CFOE. "En un entorn global en constant canvi, les empreses familiars continuen sent la sustentació de l'economia. Són claus per al desenvolupament de les comunitats i és fonamental la seva permanència al llarg del temps", ha explicat, per la seva part, el CEO d'Andbank, Carlos Aso.