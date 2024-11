Dos homes dormen a la intempèrie a l'entrada del Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del Pas de la Casa han vist aquesta nit dos homes que dormien a la intempèrie a l'entrada de la població. Una escena que no és habitual i que al veïnat l'ha alertat. Les dues persones han passat la nit a on es trobava l'antiga frontera, en territori francès, però a cinquanta metres del Pas. Segons apunten els veïns, entenen que estan al poble.

Els dos homes han dormit coberts amb una manta i a temperatures negatives, que han baixat fins als dos graus sota zero. També han fet servir d'altres mantes per estirar-se a sobre i fer el que formigó esdevingui menys dur. Cal recordar que a Andorra no es pot dormir al carrer.