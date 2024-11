Detinguda per "estafes amoroses" a Lleida una resident al país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia espanyola ha detingut a Lleida una dona espanyola resident a Andorra per estafar mitjançant "enganys amorosos" a dues persones aconseguint més de 20.000 euros. El cos espanyol informa que la detinguda està considerada la cap d'un grup especialista a contactar per les xarxes socials amb persones "fins arribar a tenir una relació pròxima d'amistat" per després tractar de passar "a una fase d'afecte i confiança propera a una relació sentimental". La dona va ser localitzada a través dels serveis exteriors del país veí al Principat i va ser arrestada el 15 de novembre a territori espanyol.

L'operativa dels estafadors era assegurar que volien traslladar-se des del seu país de residència fins a Espanya "per conèixer-se i conviure amb ells", tot i que el viatge quedava frustrat diverses vegades al·legant problemes de duanes, fronteres o falta re recursos per finançar el desplaçament. I en aquest moment de la relació és quan els autors del frau demanaven als interlocutors diners per fer front a aquestes despeses. La policia espanyola explica que aleshores "les víctimes, que ja es trobaven en situació de dependència emocional" pagaven les quantitats exigides.

