La Creu Roja preveu tancar l’any amb 1.500 donacions de sang

Mil cinc-centes donacions de sang a final d’any. Aquest és l’objectiu que es posa Joan Saurí, secretari general de Creu Roja Andorrana. “Estem mantenint una ràtio de donacions molt estable al llarg de les campanyes que hem organitzat. Per a nosaltres, seria un bon resultat assolir les cent donacions diàries i arribar a les 1.500, una xifra que fa anys que es manté estable”, va explicar ahir en la inauguració de la cinquena i última campanya de donació de sang de l’any a Andorra, organitzada, en aquesta ocasió, al Lycée Comte de Foix de la capital.

Per la seva part, Jordi Fernández, director general de Creu Roja Andorrana, va confirmar en declaracions a aquest diari “la bona arrencada de la campanya”. “Ahir al matí vam tenir 43 donacions efectives, tot un motiu d’alegria, ja que són dades molt positives”, va explicar. Al contrari del que passa en altres territoris com ara Catalunya, on les reserves de sang i medul·la dels hospitals solen baixar fins al 20% a causa del canvi d’hàbits de la població –celebracions nadalenques i el fred– durant el mes de desembre, “a Andorra es mantenen estables”, va destacar.

“Estem mantenint una ràtio de donacions molt estable al llarg de les campanyes”

Joan Saurí, Secretari general de la Creu Roja



Pel que fa a les donacions de medul·la òssia, els resultats també són positius: fins a 10 donacions efectives durant el matí d’ahir. “Això per al Principat són xifres molt altes”, va afegir el director de Creu Roja Andorrana. Més encara quan és una iniciativa relativament nova al país, ja que la seva pràctica s’està implementant des de fa tan sols dos anys.

Al final de la compareixença, Joan Saurí va aprofitar l’avinentesa per recordar a la ciutadania els requisits per poder convertir-se en donant: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de cinquanta quilos, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació i no estar en dejú. “Donar sang no perjudica el donant, sinó que activa el cos i és un gest solidari i humanitari”, va concloure.