El Cos de Banders demana més personal i una pujada de sou

Publicat per Daniel Muñoz Encamp

Més personal, una pujada de sou i consolidar la part administrativa del cos “ja que és la primera imatge que té el ciutadà al ser atès”. Aquestes han sigut les demandes emeses per Ferran Teixidó, director del Cos de Banders, el dia que l’entitat es reunia per a commemorar Sant Francesc d’Assís, patró del cos. “Les feines que teníem fa vint anys no són les que tenim ara, per tant, hem d’augmentar la plantilla i els recursos”, explicava. Segons Teixidó, entre 2 i 4 agents seria la quantitat ideal per a anar cobrint.

Pel que fa a la necessitat d'apujar el sou, el director ha explicat que “no només és una reivindicació del Cos de Banders” sinó que inclou “a tots els cossos especials” i que, per tant, s’està treballant en conjunt per a fer un estudi que pugui justificar de quant hauria de ser el creixement. Tal com ha explicat, el sou mitjà estaria al voltant dels 1.600 euros al mes.