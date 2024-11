El cap de Govern participa en el reconeixement de Patrick Strzoda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en l'acte de reconeixement, organitzat per Emmanuel Macron, de Patrick Strzoda, que es va acomiadar de les institucions el passat 25 d'octubre, després d'arribar a la jubilació. La celebració ha tingut lloc al Palau de l'Elisi, per posar en valor la trajectòria, durant set anys, de Strzoda com a representant del copríncep francès. El cap de l'executiu també s'ha reunit allà amb el president francès, i amb el nou representant, Patrice Faure.