La Batllia processa Enric Casadevall per prevaricació

El Consell Superior de la Justícia va creuar dijous una porta fins ara inexplorada per la institució. Qui en va ser president durant dotze anys (2011-2023), Enric Casadevall, va ser processat per prevaricació per la presumpta contractació irregular d’una empleada per a la plaça d’administrativa fa quatre anys. Amb ell, la Batllia també ha imputat l’exsecretària general del Consell Superior Marta Torres i dues persones més de la plantilla. Els fets que es jutjaran van succeir en plena pandèmia (2020), però no van ser destapats fins a final de l’any passat arran dels resultats d’una inspecció rutinària del Tribunal de Comptes, que va detectar les possibles irregularitats d’una empleada que havia accedit a un lloc de treball tot i no haver obtingut la nota mínima per superar les oposicions. La titular de la plaça es va presentar a les proves per a una vacant d’arxivera, però va obtenir una nota molt baixa. I és aquí on començarien els problemes per a Enric Casadevall i les altres tres persones. El que el Tribunal de Corts jutjarà és si es va agafar la persona tot i conèixer el resultat dels exàmens. En paral·lel, caldrà aclarir si eventualment es va exercir algun tipus de pressió o suggeriment perquè l’opositora complís els requisits i així poder justificar la seva contractació. Tot i que suposadament el resultat final hauria estat millor, no va ser fins a l’extrem d’arribar a la mínima exigida. Malgrat aquests “contratemps” se la va acabar incorporant a la plaça vacant de tècnica superior d’arxiu adscrita al Consell Superior de la Justícia. La falta de personal de la institució en plena pandèmia de la covid-19 va ser l’argument que Casadevall va emprar en un primer moment per justificar-ne la contractació sense complir els mínims exigits. De manera que la justícia ha de determinar fins a quin extrem no es van seguir els procediments correctes. Els quatre encausats es troben en llibertat provisional sense fiança en espera de judici des de dijous.

El processament d’Enric Casadevall arriba després que rebutgés l’oferiment del Tribunal de Corts –intervé en un primer moment per la condició d’aforat com a president dels CSJ– de final d’octubre de l’any passat d’acollir-se al judici ràpid per mitjà d’una ordenança penal. En el supòsit que hagués optat per aquesta alternativa la causa s’hauria qualificat de falta administrativa amb una pena d’inhabilitació per un càrrec públic un determinat nombre d’anys. Des del moment que deixa de ser president de la Justícia i, per tant, deixa de ser aforat, el dossier passa a la Batllia, que instrueix el cas i l’acaba processant per prevaricació. Pel que fa a la resta d’encausats, cal destacar el cas de Marta Torres, que va cessar voluntàriament del seu càrrec de secretària general de la institució el 7 de novembre del 2023, després de quatre anys en el lloc i just en acabar el mandat dels membres del Consell sortint.

DOTZE ANYS AL CAPDAVANT

Enric Casadevall arriba el 2011 al capdavant de la institució després de la victòria electoral aclaparadora de Toni Martí a les generals. I després de pràcticament tota una vida ostentant càrrecs públics, com ara el de cònsol de Canillo, ministre d’Economia i Presidència dels governs liberals de Marc Forné, conseller general i president de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. Tot i que al principi hi ha certa discussió per compromisos polítics finalment el nomena el síndic Vicenç Mateu per a sis anys, tal com estableix la llei. És renovat el 2017 per segon i últim mandat i és precisament en el moment de cessar del càrrec quan se li obre la investigació judicial. Un fet que Casadevall considera que “sembla exagerat” i que ja es valorarà “on toqui el preu de l’error, si és que error hi ha”. Doncs tocarà als tribunals. En el mateix acte oficial de final de l’octubre del 2023 va afegir que “a ningú li agrada” haver d’estar en aquesta situació, i més quan s’arriba al final d’una trajectòria de dotze anys com a cap visible de la Justícia. L’“escarni” es plasma públicament en les paraules del síndic Carles Ensenyat quan es nomena el nou president Josep Maria Rossell. La cerimònia té lloc el 14 de novembre i Ensenyat parla de desprestigi per a la institució sobretot si la causa és penal.

ELS FETS

1. La contractació d’una persona aixeca dubtes

El Consell Superior de la Justícia contracta una persona per ocupar la plaça d’arxivera que no ha obtingut la nota mínima exigida per superar les oposicions.

2. El tribunal de comptes parla d’irregularitats

Una inspecció rutinària del Tribunal de Comptes constata que hi ha irregularitats en un lloc de treball perquè la persona que l’ocupa no ha superat les proves.

3. El tribunal de corts ofereix un judici ràpid

Intervé el Tribunal de Corts en tractar-se Enric Casadevall d’una persona aforada i li ofereix un judici ràpid que comportaria pena d’inhabilitació. Ho rebutja.

4. La Batllia es fa càrrec de la instrucció

La causa passa a la Batllia, que instrueix el cas i processa quatre persones per prevaricació. Una d’elles és l’expresident del Consell Superior de la Justícia