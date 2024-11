El Banc Europeu d'Inversions cofinançarà amb 60 milions projectes de transició energètica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés per obtenir cofinançament per part del Banc Europeu d'Inversions (BEI) per a projectes de transició energètica avança amb la publicació a la seva pàgina web de la previsió d'un préstec marc de 60 milions d'euros. L'import, segons apunta Govern, anirà destinat a finançar projectes d'energia renovables, distribució de xarxes de calor i ampliacions de subministrament energètic fins al 2028. L'aprovació definitiva del préstec es faria el 2025 per part del Consell d'Administració del BEI.

En aquest sentit, Govern remarca que Andorra és el primer petit estat europeu no membre de la UE que coopera amb el BEI, i que el procés d'acostament a la Unió ha facilitat poder rebre finançament per part del Banc.

El secretari d’Estat Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, destaca que “s’obrirà una nova palanca de finançament que permetrà garantir una major independència energètica d’Andorra i assolir els objectius estratègics que permetran augmentar l’autosuficiència i garantir un subministrament més segur i sostenible en un context d’electrificació del transport i calefaccions”.

Per la seva banda, el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea Landry Riba emfatitza que “aquest projecte reforçarà la projecció internacional d’Andorra i evidencia els beneficis tangibles d’una col·laboració estreta amb les institucions europees”.