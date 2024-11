40 col·lectius pirinencs promouen la mobilització per l'habitatge digne

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

40 col·lectius pirinencs criden a la mobilització per un habitatge digne, convocada el 6 de desembre a la Seu d'Urgell, a les 18 hores. Així ho ha comunicat Pirineu Viu, la plataforma que ha impulsat aquesta protesta, juntament amb el Sindicat de Llogateres i col·lectius ecologistes. "Al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant”, ha denunciat la portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, que a més considera “inacceptable que un 60% d’habitatge sigui segones residències". Des de la plataforma criden a una mobilització amb el màxim nombre de persones "per abaixar el preu dels lloguers i poder continuar vivint als nostres pobles".

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha exposat que cal que "persones de tot el país desbordem la manifestació del dia sis de desembre a la Seu d'Urgell", ja que aquest problema "no només afecta a les grans ciutats, sinó que també es viu de ple al món rural". A més, ha deixat la porta oberta a "una vaga de lloguers". Des de Pirineu Viu han afirmat que estan treballant perquè sigui una manifestació multitudinària, on hi haurà actuacions artístiques i un dinar popular, durant el matí, i després de la manifestació concerts de grups de música de tot el país.