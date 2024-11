32 notificacions de violació de seguretat de dades personals

Arran del ciberatac que la setmana passada va patir el proveïdor de serveis tecnològics Andornet, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) va informar ahir que s’han rebut un total de 32 notificacions parcials de violació de seguretat de dades personals. En aquests moments l’àrea d’inspecció de l’entitat està analitzant la situació i es preveu que al llarg dels pròxims dies pugui confirmar l’afectació real de l’atac pel que fa a la vulneració de dades personals.

Des de l’agència, però, s’insisteix que el fet d’haver rebut una notificació “no vol dir que la privacitat dels clients o la població s’hagi vist compromesa, ja que la majoria d’entitats encara no n’han pogut determinar l’abast”. Tot i això, recorda a les institucions i empreses afectades que “tenen l’obligació de notificar la violació a l’APDA i que el responsable de tractament ho ha de comunicar a les persones afectades sense dilació indeguda”, tal com fixa l’article 38 de la Llei qualificada de protecció de dades.

Per tal de facilitar la feina, l’APDA ja va publicar la setmana passada a través de les xarxes socials els enllaços per accedir al formulari de notificacions de violacions de seguretat de dades personals, així com una guia informativa de notificacions de violacions de seguretat de dades personals per saber quins són els passos que han de seguir els afectats.