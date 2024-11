Sopars de Nadal plens de reserves

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oportunitat de negoci per al sector de la restauració sorgeix arran del tradicional àpat o sopar amb l’empresa per celebrar les festes nadalenques. A dilluns 25 de novembre molts dels restaurants del país ja tenen el restaurant ple pel que fa als sopars de Nadal, o sopars d’empresa. Així ho corrobora Marcel Besolí, propietari del Celler d’en Toni. “Tenim un ple de reserves pels sopars de Nadal d’empresa. Els grups que tenim de moment són de 6 a 10 persones i fins als 30, que és el màxim perquè no tenim més espai”. Els preus en aquest restaurant de la capital no varien respecte als de l’any passat sent el més econòmic de 45 euros i el més car d’uns 90. Així que els preus es mantenen. Tenen tres menús diferents per poder escollir.