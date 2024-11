La separació del SUM i urgències redueix l’espera dels pacients

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció hospitalària es mostra satisfeta de les conseqüències que ha tingut diferenciar els dos equips que atenen urgències: el que s’ocupa de les activacions per atendre pacients fora de l’hospital, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), i el que assumeix la tasca assistencial del servei al centre sanitari. Una separació que es va poder materialitzar al complet al principi d’any després d’un reforç del personal i que quantitativament ha suposat que un major percentatge d’usuaris es beneficiï de temps d’espera més curts. El canvi “ha tingut un impacte molt positiu tant a nivell assistencial com d’equip d’urgències”, declara la directora general del SAAS, Meritxell Cosan. El funcionament anterior implicava que l’activació del SUM obligava una part dels professionals a marxar del servei i, en conseqüència, que en quedaven menys per atendre la sala d’espera. I, amb les dades corresponents al 2023 i facilitades per Cosan, això va succeir una mitjana de quatre hores per jornada. La xifra surt de les 1.400 activacions anuals que hi va haver, que suposen unes 4 per dia, i que es calcula que cada sortida es resol, de mitjana, en uns 60 minuts. “A part podia coincidir amb alguna activació d’helicòpter, amb la qual cosa un altre que se’n anava. Hi ha guàrdies per cobrir-ho però hi ha una discontinuïtat assistencial que també es percebia malament, i amb raó, per part dels sanitaris i que generava segurament més llista d’espera”, admet. Les dades de què disposa la direcció indiquen que en aquests mesos ha augmentat en un 6% el grup de pacients que s’esperen menys de 90 minuts a ser atesos; si eren un 84% ara són el 90%.