La Creu Roja preveu tancar l'any amb 1.500 donacions de sang

El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, preveu tancar l'any amb un total de 1.500 donacions de sang. Així ho ha anunciat aquest dilluns durant el primer dia de la cinquena i última campanya de donació de sang de l'any, que s'allargarà tres dies i que, en aquesta ocasió, té lloc al Lycée Comte de Foix. "Estem mantenint una ràtio de donacions molt estable al llarg de les campanyes que hem organitzat. Per a nosaltres, seria un bon resultat assolir les cent donacions diàries i arribar a les 1.500, una xifra que fa anys que es manté estable" ha destacat, Saurí, qui també ha recordat que el centre està acollint paral·lelament la campanya per fomentar la donació de medul·la òssia.

Saurí, en aquest sentit, ha recordat que la Creu Roja Andorrana treballa en col·laboració amb el Banc de Sang de Catalunya, que és l'encarregat d'administrar i distribuir totes les donacions. "Normalment, el Banc de Sang es troba sota mínims, però precisament avui m'han comentat que no estan tan malament com en altres ocasions, quan la situació era crítica. Ara disposen d'uns 6.700 litres de reserva, però s'apropa una època complicada, com és Nadal, quan la gent està més centrada en altres coses i es produeix una baixada" ha advertit, el secretari general.

Pel que fa a la col·laboració del Lycée Comte de Foix, Saurí ha celebrat que cada cop hi ha més centres i entitats que volen participar en aquestes campanyes. "Abans ho organitzàvem només nosaltres. Va començar MoraBanc, després ens ho va demanar l'escola andorrana, més tard la Universitat... Aquest és el segon any que col·laborem amb el Lycée" ha recordat, Saurí, qui, a més, ha avançat que l'any vinent totes les campanyes es faran amb la implicació del club de bàsquet o d'altres centres educatius, com el Col·legi Sant Ermengol. En el cas concret del Lycée, Saurí ha destacat que els alumnes estan participant activament en el projecte. "Durant aquests tres dies, els estudiants estan posant en pràctica tot el que han après. Avui mateix fan de voluntaris ajudant a gestionar el circuit, i el càtering també el preparen ells" ha comentat. "No es tracta només d'un dia, sinó d'un procés que han estat treballant durant mesos. És molt interessant perquè així adquireixen valors fonamentals com la solidaritat i la humanitat, i penso que és important inculcar aquests valors en el jovent perquè, quan siguin adults, siguin ells els que continuïn aquest esforç" ha remarcat, Saurí.

Finalment, el secretari general de la Creu Roja, ha recordat que els requisits per donar sang que inclouen tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació, no estar en dejú i tenir ganes d’aportar i marcar la diferència. "Donar sang és essencial, perquè la demanda és constant, ja sigui per accidents o catàstrofes, com el que han viscut recentment els nostres companys de València. A més, no es pot fabricar de manera sintètica; depenem exclusivament de les donacions" ha ressaltat, Saurí, tot insistint que el fet de donar sang no perjudica al donant, sinó que activa el cos i és un gest solidari i humanitari. "La societat d'Andorra ha demostrat ser molt solidària, ja que ha assolit xifres espectaculars. Penseu que Andorra registra més donacions que la ciutat de Lleida, tot i tenir molts menys habitants" ha conclòs el secretari general de Creu Roja, que s'ha mostrat molt orgullós de la societat del Principat.