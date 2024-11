Bonell destaca el poder transformador de l’art en la mostra fotogràfica de Vivian Maier

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat el poder transformador de l'art en la inauguració de la mostra centrada en la figura de Vivian Maier. "l’exposició no és només un homenatge a l’obra de Maier, sinó també una celebració del poder transformador de l’art. És una invitació a contemplar la seva obra amb una mirada oberta, a descobrir els múltiples significats amagats en cada fotografia i, sobretot, a deixar-nos interpel·lar per la profunditat de la seva proposta artística".

Vivian Maier (1926-2009), una artista que ofereix una de les obres fotogràfiques més enigmàtiques del segle XX. Tot i que tota la seva vida va transcórrer en l’anonimat, treballant com a mainadera i fent fotografies com afició, el 2007 el seu corpus fotogràfic va sortir a la llum. La mostra està comissariada per Anne Morin de DiChroma Photography en col·laboració amb la Galeria ALTA, i està formada per gairebé un centenar de fotografies dedicades als autoretrats de l’artista.

L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta del 25 de novembre del 2024 a l’1 de març del 2025, de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores, ha informat Govern, remarcant que totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia obligatòria.