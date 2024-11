Atropellada una dona de 61 anys a Escaldes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vianant de 61 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un turisme amb matrícula andorrana aquest matí a l'encreuament entre l'avinguda Carlemany i el carrer Sant Antoni a Escaldes. La policia ha rebut l'avís a les 10.57 hores d'aquest matí i s'ha traslladat al lloc dels fets per atendre a les persones implicades. La dona resta ingressada al centre hospitalari a l'espera d'una intervenció quirúrgica que necessita per les lesions que ha patit en l'atropellament, segons han informat des del centre mèdic.

Motorista ferit a Encamp

Un accident a l'avinguda François Mitterrand d'Encamp entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula andorrana, ha provocat que el conductor de la moto, un home de 52 anys, resulti ferit. L'home ha hagut de ser traslladat a l'hospital, on ha rebut l'alta aquest matí, segons informa el servei sanitari. La policia ha rebut l'avís a les 7.51 hores d'aquest matí i s'ha mobilitzat al lloc dels fets.