Acusen el govern espanyol de “menysprear” la llengua d’Andorra

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari republicà al Congrés dels Diputats espanyol acusa el ministeri d’Educació del govern de Madrid de “menysprear la llengua dels andorrans i andorranes”. Ho fa de la mà de la diputada d’ERC Etna Estrems, que en una pregunta parlamentària demana per què no es requereix el coneixement previ de la llengua catalana per a les places docents a Andorra del sistema espanyol, tenint en compte que és l’única llengua oficial del país. La diputada també vol saber si està previst que el govern espanyol incorpori el coneixement obligatori de la llengua catalana com a requisit previ per a les places docents a Andorra, tal com es fa amb les llengües oficials d’altres països; i quines mesures preveu per assegurar que els docents que ocupin places a Andorra estiguin integrats a la comunitat educativa i social del país, garantint els drets lingüístics dels alumnes. La republicana pregunta si es planteja introduir aquest requisit lingüístic en les pròximes convocatòries de places docents a l’exterior i en cas de resposta negativa, per què no s’inclou aquest requisit i quines són les raons per les quals no es considera imprescindible el domini del català en l’ensenyament a Andorra.